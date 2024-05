Bruscolotti: “Quando ADL ha parlato dello stadio ho spento, prende in giro la gente!"

"Basta mettere mano alla tasca e farlo subito, sarebbe la cosa più logica".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il capitano storico del Napoli Beppe Bruscolotti: “A sentir parlare ancora De Laurentiis sullo stadio e il centro sportivo mi dà fastidio. Quando ho visto la conferenza stampa ho spento, perché davvero non se ne può più. Mostrarsi in pubblico così, fare l’attore, ma Napoli e i napoletani meritano rispetto. Qui non si può prendere in giro la gente, lui riesce a realizzare tutto in tempi brevi ma se è davvero così capace è inutile fare tante storie.

Basta mettere mano alla tasca e farlo subito, sarebbe la cosa più logica. Tutti i club più prestigiosi sono proprietari degli stadi, in ultimo abbiamo visto in Spagna i soldi che stanno spendendo. Non so cosa pensare: promesse, ingiurie all’amministrazione. De Laurentiis dice che il sindaco è sfuggente, mi sembra strano perché un progetto di quella portata non credo che si debba fare a chiacchiere. E’ chiaro che c’è bisogno di fare un incontro per cercare un’intesa e capire quello che si può sviluppare”.