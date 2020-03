Bruscolotti su Mertens: "Per uno così non è mai troppo tardi per ricucire uno strappo"

L'ex capitano azzurro Giuseppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal della sera. Queste le sue dichiarazioni: "Situazione rinvii? Purtroppo stiamo a discutere, ma l'Italia è questa anche nel calcio. Viviamo un momento particolare perché c'è l'emergenza Coronavirus che ha allarmato un po' tutti, ma su queste decisioni bisognerebbe usare lo slogan: o tutti o nessuno. È giusto che si rispettino i tempi e, se necessario, giocare a porte chiuse. Non dimentichiamo ci sono sempre gli inservienti allo stadio, giocando a porte chiuse non sempre ci si isola.

In Spagna zero rinvii e porte chiuse? Lì non si guarda solo al proprio orticello, ma a tutti quanti gli orticelli (ride, ndr).

Rinnovo Mertens strada migliore da percorrere? L'ho detto tempo fa, quando la storia dice che in tanti anni ha fatto tutti quei gol ed è in quelle condizioni, non è mai troppo tardi per ricucire gli strappi e, come successo, rinnovare un contratto".