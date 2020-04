Bryan Roy difende Lozano: "E' un fuoriclasse, ha solo bisogno di tempo"

L'ex calciatore del Foggia e Ajax Bryan Roy, esperto di calcio olandese è stato intervistato dai microfoni di Radio Musica Television soffermandosi in particolare su due calciatori del Napoli: "Lozano? Il Napoli lo ha pagato molto, però è un fuoriclasse, in Olanda ha fatto molto bene, era appena arrivato dal Messico ed espresse un calcio di alto livello. In Italia ha bisogno di tempo e pazienza considerato che con le sue qualità tecniche può diventare un giocatore davvero forte".

CAPITOLO MILIK - "I gravi infortuni lo hanno danneggiato molto e le sue prestazioni sono state condizionate da questi. È un campione, al quale consiglio di restare a Napoli, che reputo la scelta migliore. Non deve pensare ai soldi perché alle pendici del Vesuvio c’è un grande ambiente e un’ottima compagine. Un altro cambiamento non sarebbe l’ideale".