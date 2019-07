Bucchioni: "Fiducia per James, Mendes sta trovando una via buona per Napoli e Real Madrid"

Il Napoli lavora anche per James Rodriguez. Ne ha parlato Enzo Bucchioni, noto giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Fiducia anche per James Rodriguez nonostante le fibrillazioni spagnole. Per il Real è sempre in vendita nonostante il grave ko di Asensio e il Napoli è tranquillo. Ha in mano da tempo il sì del giocatore e una garanzia: il super agente Mendes. E’ lui che sta lavorando come ponte fra due poli che non si attraggono, Florentino Perez e De Laurentiis. Il primo vuole vendere, il secondo chiede il prestito. Mendes sta mettendo in piedi una proposta buona per entrambi, basta dargli tempo".