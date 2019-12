Bucchioni: "Frenata per Torreira, ma resta il profilo che convince di più"

A proposito di Napoli, c’è stata una secca frenata per Torreira. Lo scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Arteta, il nuovo allenatore dell'Arsenal scuola Guardiola, fa partire l’azione da un regista molto tecnico e rapido e Torreira piace. Ha giocato titolare anche ieri. Comunque, nell’attesa, Giuntoli si guarda attorno. Piace Lobotka, ma a gennaio per farlo rendere subito, serve un giocatore che conosca già il nostro campionato e Torreira resiste…".