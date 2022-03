Bucchioni: "Insigne è altrove, Spalletti punti su chi ancora crede allo scudetto"

Enzo Bucchioni, opinionista di Tuttomercatoweb, ospite durante la trasmissione 'Maracana' su TMW Radio

Enzo Bucchioni, opinionista di Tuttomercatoweb, ospite durante la trasmissione 'Maracana' su TMW Radio. Di seguito un estratto del suo intervento e il podcast completo.

Il Napoli rischia a Verona?

"Spalletti deve puntare solo su chi crede ancora nello scudetto. Mi dispiace dirlo, ma Insigne con la testa è già da un'altra parte. Non puoi giocare così una partita chiave come quella contro il Milan. Il Napoli era in dieci in campo. Se è questo, Spalletti deve escluderlo e, con la vicenda Totti, ha dimostrato di avere il coraggio di prendere decisioni simili. In questo momento Insigne è in confusione".