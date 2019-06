Bucchioni: "La preferenza di Veretout resta il Napoli, la Fiorentina chiede 25 mln ma c'è Inglese..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche di Napoli, nel corso del suo consueto editoriale per le colonne di Tuttomercatoweb: "Il Napoli con Manolas ha fatto un grosso colpo, con Koulibaly costituiranno una delle coppie più complete in circolazione. Forze fisica, anticipo, velocità e tecnica. L’addio a Diawara consente ora al Napoli di riprendere il discorso per Veretout. Il francese aveva già trovato con il Napoli un’intesa di massima, poi si è inserito il Milan, ma la preferenza resta Napoli. La Fiorentina chiede 25 milioni senza contropartite, ma il Napoli ha Inglese, l’attaccante sul taccuino di Pradè e Montella. Storia da scrivere. Da chiudere invece la storia con il Real per James Rodriguez, ma servono tempi tecnici, sulla bontà dell’acquisto garantisce Jorge Mendes e Ancelotti può stare tranquillo, avrà il suo dieci".