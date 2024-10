Bucchioni: "Le critiche al gioco del Napoli? Lasciateli parlare, non capiscono nulla di calcio"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Lo dico da agosto che il Napoli è da Scudetto. Non ci sono le coppe, l’allenatore è uno specialista e la rosa è fortissima. Il nuovo corso di De Laurentiis porta tutto già verso quella direzione. Ieri sera abbiamo visto un Napoli di una solidità e personalità incredibile. Ha tutte doti che sono proprie delle grandi squadre.

Tutti i media hanno sminuito quanto fatto da Conte dicendo che il Napoli ha affrontato solo le piccole, ora dopo Milano cosa diranno? E poi a volte è più difficile fare risultato con le piccole anziché contro le big… Ieri sono venuti fuori anche Kvara e Lukaku, come ci aspettavamo nei grandi momenti. Le critiche al gioco del Napoli? Lasciateli parlare, è gente che non capisce nulla di calcio… Chi pretende che il Napoli ora sia bello e vincente e allo stesso tempo, deve andare a farsi benedire. Conte ha reso impermeabile una squadra finita decima lo scorso anno e che faceva acqua da tutte le parti. Prima servono le fondamenta giusta, poi arriverà anche la velocità di gioco. Anzi Conte sta persino bruciano le tappe se si considera l’inserimento dei nuovi acquisti o il ritorno in forma di giocatori come Olivera e Di Lorenzo.

Quanti punti farà il Napoli contro Atalanta e Inter? Difficile dirlo, ma sono convinto che al di là di tutto vedremo un ulteriore passo in avanti del Napoli. La gara di San Siro dimostra una nuova maturità, dove gli azzurri hanno vinto con relativa semplicità. Sulla carta Conte ha tutto per battere Atalanta e Inter, poi le partite vanno giocate”.