Bucchioni: "Napoli poco Contiano negli interpreti. Osimhen? E' un problema..."

vedi letture

"Ancora non si sa dove andrà Osimhen, ma la cosa certa è che il Napoli non può tenerlo con un ingaggio a 10 milioni di euro".

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un momento di difficoltà non solo per il Napoli, ma per diverse società, guardate anche alla Juventus. Non ci sono tanti soldi e quindi le cose sono bloccate. Il Napoli si è impantanato sulla vicenda Osimhen, credo che sia dovuto a questo il ritardo sul mercato. La squadra è incompleta, è poco contiana per le sue caratteristiche.

Se non hai un gruppo definito è difficile lavorare per l'allenatore. In più se hai Osimhen da vedere tutti i giorni, nonostante non faccia parte del progetto, è chiaro che ci sono dei problemi. Ancora non si sa dove andrà Osimhen, ma la cosa certa è che il Napoli non può tenerlo con un ingaggio a 10 milioni di euro".