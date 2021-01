Bucchioni: "Non sono preoccupato, le altre perdono di meno ma pareggiano di più"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Non sono molto preoccupato del momento del Napoli, è chiaro che ieri la delusione è cocente la parte di tutti. Nessuno si sarebbe aspettato una partita del genere soprattutto dopo essere passati in vantaggio dopo pochi secondi. Bisogna imparare a gestire la partita e capire perché arrivano queste cadute inaspettate. Il campionato è ancora lunghissimo, è assolutamente anomalo, ci sono squadre come la Juventus che perde di meno ma pareggia di più. Bisogna capire quali sono i problemi e questo malessere della squadra da cosa è provocato”.

“Questo veleno il Napoli ce l'ha a volte sì e a volte no. In partite più importanti tende a sparire e questo lavoro va fatto dall'interno, la crescita non è uguale per tutti è l'evento sportivo non è uguale per tutti. Ognuno gestisce la pressione psicologica a modo suo. Purtroppo il Napoli non riesce ad ingaggiare gente come Zlatan Ibrahimovic che ti dà degli stimoli incredibili. Al Napoli manca sempre l’ultimo step per crescere”.