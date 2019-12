Bucchioni: "Se Ancelotti fallisce pronto traghettatore, Gattuso dice no a contratto di 6 mesi. Per il futuro c'è Inzaghi"

Ibra l’avrebbe voluto anche de Laurentiis, ma in questo momento ha altri problemi. Lo scrive su Tuttomercatoweb Enzo Bucchioni, che prova a fotografare il momento in casa azzurra: "Il Napoli è davanti al suo personalissimo Big Bang e c’è un uomo solo che può evitarlo: Carlo Ancelotti. Con il suo carisma, la capacità di capire i giocatori e l’esperienza, Ancelotti sta cercando di convincere i giocatori a trovare un punto comune per ripartire, salvare la stagione con dignità, riaprire un dialogo con la società prima della inevitabile fine di un ciclo con tanti addii. Se i giocatori capiranno che questa strada porterà benefici a tutti bene, in caso contrario succederà quello che si sta cercando di scongiurare, l’arrivo di un traghettatore al posto di Ancelotti che forse non pensava di incontrare tutte queste difficoltà. Gattuso è disponibile, ma vuole un progetto più lungo e non soli sei mesi con conferma a obiettivo. Adl per il futuro ha in testa Simone Inzaghi. Situazione complicatissima. Udine e il Genk ci racconteranno molte cose in più".