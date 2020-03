Bucchioni: "Se non si riparte ai primi di maggio sarà difficile completare il campionato"

Enzo Bucchioni, ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto per analizzare il difficile momento del calcio per l’emergenza CoronaVirus: “La priorità in questo momento è tutelare la salute dei calciatori e di tutti, il resto viene dopo. Non credo che si riprenderanno gli allenamenti in settimana.

La speranza di tutti è che si possa riprendere a maggio, ma se dovesse slittare ulteriormente è chiaro che non si riuscirà a finire la stagione. Sarebbe un grande segnale per il calcio, ma per la società. Se riparte il pallone è una grande speranza per la società, è la passione di molti. Dovessimo arrivare ad inizio giugno tutto diventa più complicato, ma non si possono fare previsioni”.