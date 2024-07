Bucchioni: "Sì allo scambio Chiesa-Raspa. Amrabat? Se lo dai a Conte può tornare importante"

“Un libro su Conte, una storia tutta napoletana, effettivamente potrebbe nascere; una storia simile a quella di Spalletti. Conte, come Spalletti, è un allenatore che incide molto sulla testa dei giocatori, ne altera il rendimento, dà un senso di appartenenza. Spesso va oltre le sue squadre e credo che succederà anche a Napoli e anche nel breve. È un allenatore – ha detto il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' – che ha una metodologia di lavoro che ha sempre funzionato: regole, intensità, dedizione, senso di appartenenza. E chi sgarra va fuori. Fuori dal suo sistema di lavoro. Lui cerca di creare un gruppo il più possibile coeso e che creda veramente in quello che l'allenatore propone.

Scambierei Raspadori con Chiesa perché secondo me il primo potrebbe essere un giocatore che fa fatica essendo un sottopunta. A meno che Conte non abbia in mente di cambiare il sistema di gioco. In assoluto un giocatore come Chiesa credo che sia l'ideale. Anche qui il calciatore va riattivato mentalmente, bisogna fargli capire che il gioco è solamente da squadra e che le individualità servono solo ad esaltare il gioco di squadra. E Chiesa questo ha dimostrato di saperlo fare ampiamente in Nazionale quando credette nel progetto di Mancini. Se fossi il direttore sportivo del Napoli prenderei un grande centrocampista perché come dicevano i padri del calcio il gioco nasce e muore lì, a centrocampo. Il grande centrocampista ti aiuta a costruire e a difendere.

Amrabat non mi ha mai fatto impazzire perché ha dei limiti tecnici ed è adatto in un calcio molto utilitaristico. Quando si gioca in spazi stretti allora diventa importante. Quando si tratta di costruire fa più fatica. Ma se lo dai in mano a Conte, ed ecco l'importanza dell'allenatore, che lo istruisce a tenere la squadra molto compatta, credo che possa tornare ad essere una pedina importante. Anche perché è giovane, ambizioso. Un po' come è accaduto per Lukaku che sta perdendo i 6Kg di troppo perché lo ha chiesto Conte. Ecco perché se Conte chiedesse Amrabat a De Laurentiis per riportarlo ad essere il giocatore che abbiamo ammirato con la sua nazionale, il presidente potrebbe prenderlo anche domani mattina. In un centrocampo a due potrebbe giocare con Anguissa e dare due soluzioni al Napoli: una con Lobotka e l'altra con appunto Amrabat”.