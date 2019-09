Bucchioni: "Sognavo un Napoli con James e Icardi, manca un centrocampista di personalità"

Nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: "Per quanto riguarda la griglia scudetto metto Juventus, Inter e poi Napoli. La Juve resta avanti, fa paura ha una qualità superiore. Si può permettere di mettere fuori rosa giocatori come Mandzukic e Emre Can.

L'Inter con Conte ha portato una mentalità nuova, di cambiamento. Il Napoli è comunque in prima fila. La Roma mi intriga e con il mercato che ha fatto è la più papabile per il quarto posto.



Mercato azzurro? Avevo un sogno per quanto riguardava il mercato azzurro. Speravo che il Napoli prendesse James e Icardi per accorciare in modo netto il gap con la Juventus. La dirigenza azzurra però ha preso ottimi giocatori come Lozano e Manolas. Secondo me serviva un centrocampista di grande personalità".



Koulibaly e Allan? Sono fuori condizione e il Napoli nelle prime due partite ne ha pagato le conseguenze".