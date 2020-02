Bucciantini a Sky: "Era rigore, il VAR deve intervenire sempre ed evitare polemiche!"

Nel post-partita su Sky, il giornalista Marco Bucciantini ha commentato l'incredibile rigore negato al Napoli da Giua: "Se un difensore va sulla gamba di un attaccante in area, è rigore. Poi magari l'atteggiamento di Milik dà un'altra sensazione all'arbitro, ma il VAR c'è per questo. Dobbiamo semplificare di nuovo il VAR. Il VAR deve poter invertire queste decisioni. Non può aggrapparsi a 'Sì, ma c'è anche un po' di quello che hai visto'. Nelle ultime due domeniche avevamo il VAR che poteva evitare polemiche. Il VAR deve rivedere gli episodi contorti, tutti. E qui il fallo del difensore c'era. Poi magari la partita non cambiava, ma il VAR deve intervenire".