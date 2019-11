Bucciantini: "Furti agli azzurri? Criminalità problema di tutta Italia, ma è il paese dei luoghi comuni"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed opinionista tv Marco Bucciantini per parlare del racconto degli ultimi fatti di cronaca legati al Napoli: "La gente che è venuta a Napoli ha sempre trovato ispirazione, non depressione o preoccupazioni. E' difficile parlare di queste cose, sono insopportabili, ma è semplicemente criminalità, esiste ovunque, arriva dove non cresce lo stato. Non è un problema dei calciatori, ma di Napoli e di altri posti. E' nel panorama di Napoli straordinario c'è anche questo e non riesce ad uscire da questa narrazione così come i narratori non hanno sensibilità e cultura e curiosità per capirne di più e quando avviene qualcosa se ne subiscono le conseguenze.

Fanno più notizia queste cose? E' più cliccato un articoo in cui si parla della fidanzata di un giocatore in perizoma in cui si parla di una molestata, è cronaca e non colpevolizziamo i narratori che però spesso peccano nell'approfondimento e pescano nei luoghi comuni. E' il problema di un paese. Non è la settimana del problema Zielinski o Allan, ma della città più bella d'Italia che finisce sott'acqua, ogni posto ha il suo problema, in un paese dove i politici rubacchiano e non mettono in sicurezza Venezia, ovunque si può pescare cose ben più gravi".