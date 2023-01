Bucciantini: “Il Napoli non scende, è sulla nuvola! Simeone? Scelta di mercato perfetta”

Marco Bucciantini, scrittore e giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Però il Napoli non scende, è sulla nuvola e non vuole scendere. La scelta di tenere come attaccante di riserva uno come Simeone è eccezionale. Tenere in panchina un attaccante è difficile, ma se c’era uno che come anima poteva garantire di arrivare al Napoli ed inserirsi in questo modo, questo era Simeone. E’ stata una scelta molto calibrata di mercato”.