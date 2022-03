Bucciantini pazzo di Osimhen: "Mi ricorda Mohammed Ali per come domina"

"E’ giocatore più importante del campionato, un calciatore che sposta gli equilibri come Lukaku lo scorso anno".

Nel corso di 'Ne Parliamo Martedì' su Canale 8, il giornalista Sky Marco Bucciantini ha parlato di Victor Osimhen: "E’ giocatore più importante del campionato, un calciatore che sposta gli equilibri come Lukaku lo scorso anno. Riesce ad essere potente sulla precarietà della sua lotta, la sua forza lo rende superiore alla partita. Ha un coraggio spensierato, Osimhen é una cosa diversa, non ho mai conosciuto un giocatore che affronta il duello come lui. Pensando a Osimhen mi è venuto in mente La Primavera di Botticelli, perché nel quadro intorno alla Venere tira forte il vento e tira dalla parte giusta. Per chi guarda il quadro alla destra della Venere arriva la primavera, io penso che Osimhen sia un cambio di stagione per questo campionato.

Da quando è tornato il Napoli è primo in classifica così come a inizio stagione. Da quando c'è lui la Juve non ha rimontato sul Napoli, in 10 partite ha fatto solo un punto in più. Un giocatore che gioca in quel modo sembra al tempo stesso indifferente e inchiodato in quella partita, sembra potente e leggero, sembra incosciente ed invece ha in testa tutto quello che serve perché è il giocatore più pratico che ha il Napoli. Quando mi chiedono a chi somiglia, dico che non mi ricorda un calciatore ma Mohammed Ali, anche un po’ per il modo di dominare la scena. Le prime volte che lo vedevo mi sembrava ‘il figlio del vento’ Lewis, perché lo vedevi andare via ad un’altra velocità. Sul ring, senza essere arrogante come Alì, ha quel modo di dominare, scherzosamente e allegramente. La partita di sabato senza Osimhen era una di quelle che ci diventavi matto, ti ci spaccavi la testa”.