Bucciantini: “Scudetto? Nel secondo tempo col Genoa è rinato il Napoli favorito”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: “Il Napoli di questo inizio stagione lotta per lo scudetto insieme alle milanesi e un po’ più giù con la Roma e la Juventus. Il Napoli del secondo tempo col Genoa è favorito per vincere lo scudetto, perché se trova quell’intensità di gioco, quella fame lì, quella voglia di attaccare l’avversario e riconquistare la palla, allora appaia la difesa del Milan e le occasioni che fa l’Inter e insieme le trasforma in continuità e in squadra. Nel secondo tempo col Genoa è rinato il Napoli che può vincere lo scudetto”.

