Bucciantini sicuro: "È grazie a un compagno se Lukaku ha fatto la sua miglior gara"

vedi letture

Il giornalista Marco Bucciantini, ai microfoni Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', ha commentato la prestazione di alcuni azzurri dopo la gara contro l'Inter: "Peccato che Raspadori non era nella miglior giornata, poteva far meglio. Questo perché la presenza di Gilmour ha pulito molti palloni per l’attacco, di qui anche la miglior partita di Lukaku per me. È una cosa interessante anche per le prossime settimane: si va verso la stanchezza della stagione, si accumulano le partite e torna il caldo, è fondamentale avere un giocatore che ti permette di crescere tecnicamente se calano i ritmi. Io ci speravo da tempo di vedere Gilmour e Lobotka insieme”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).