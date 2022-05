Buffa: “Scudetto buttato dal Napoli in un modo infame, certe occasioni passano ogni 50 anni…”

Il noto giornalista Federico Buffa ha parlato dal Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze

TuttoNapoli.net

Il noto giornalista Federico Buffa ha parlato dal Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze, dove stasera si festeggiano i 20 anni dell’attività della Fondazione Niccolò Galli. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sulle occasioni perse da Napoli e Fiorentina in questo campionato: "Ho sentito il presidente Rocco Commisso dire che, quando è andato via Vlahovic, i viola erano settimi e che a fine campionato hanno comunque chiuso settimi. La Fiorentina però ha perso un'occasione memorabile, come il Napoli che quest'anno ne aveva una di quelle che passano ogni 50 anni per vincere lo Scudetto. Gli azzurri lo hanno buttato via in un modo infame. La Fiorentina invece poteva tranquillamente andare in Europa League, c'erano tutte le condizioni per dare uno schiaffo al calcio italiano visto il presidente che ha, che ha il vizietto di dire le cose come stanno, ma non ci è riuscita. È andata in Conference, ma poteva fare di più. Quella gigliata è una realtà in crescita e la città di Firenze ti dà tanto".