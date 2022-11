Buffon: "Juve farà paura con rosa al completo, ma parlare di rimonta è fuori luogo"

Gigi Buffon, storica bandiera della Nazionale italiana e campione del Mondo nel 2006, ha parlato nel corso di "Radio Anch'io lo Sport" su Rai Radio1

Crede che la Juventus possa rimontare?

"La Juve, secondo me, quando ripartirà il campionato, sarà una squadra da tener d'occhio perché con la rosa al completo, la Juve può fare paura. Adesso parlare di una rimonta in campionato mi sembra fuori luogo, perché per dar modo dovrebbero accadere due cose difficili: la prima è che la Juve dia continuità agli ultimi risultati, l'altra è che il Napoli si inceppi e vedendo la squadra di Spalletti nei primi 4-5 mesi sembra una macchina perfetta. È chiaro che l'abitudine di stare in queste posizioni, ricopra un ruolo fondamentale. Ma penso che nella testa di Spalletti e in quella dei suoi calciatori ci sia una gioia che altre volte non ho visto".

Cosa è successo ai portieri italiani che ultimamente sono rifioriti?

"Sono successe due cose: la prima è che hanno dato ai portieri italiani la possibilità di giocare e sbagliare senza essere subito accantonati. la seconda è che il fatto che alcuni di questi, come Vicario o Provedel, sono cresciuti anche di età e hanno trovato la maturità che giustifica il ruolo che stanno avendo nelle rispettive squadre e la considerazione mediatica. Vicario sta facendo cose fuori dall'ordinario. Provedel sta facendo una stagione di una linearità incredibile con un rendimento molto alto. Poi c'è anche Meret che sta facendo una stagione eccezionale a Napoli insieme alla squadra e adesso è tornato anche Carnesecchi che va tenuto in considerazione perché ha dei colpi da campione. Il serbatoio dei portieri italiani è importante".