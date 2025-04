Buffon: "Se mi aspettavo una lotta così? Sì, da quando il Napoli ha annunciato Conte"

L'ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, era tra gli ospiti presenti per il premio 'Inside the Sport' organizzato a Coverciano dall'USSI. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Lo Scudetto si è deciso con il sorpasso del Napoli ieri? "No, anche se c'è stato un passo importante. Si decide lungo tutto l'anno, in questo percorso ci sono momenti in cui ti accorgi di aver buttato via qualcosa e dilapidato delle occasioni. Questo però non devo dirlo io, lo sapranno all'Inter e al Napoli. Per una che vincerà, l'altra avrà per forza un rimpianto".

Si aspettava una lotta così tanto aperta per la vittoria della Serie A? "Sì, me l'aspettavo. Da quando il Napoli ha annunciato Conte allenatore era la squadra che, insieme all'Inter, era la squadra che si sarebbe contesa lo Scudetto. Ora i nerazzurri hanno delle difficoltà sotto gli occhi di tutti e il Napoli ha sfruttato al meglio le occasioni. L'inerazia ora va più dalla loro parte, ma antenne dritte".