Buongiorno, lo scopritore: “Migliorato anche nei primi passi, vi spiego”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto lo scopritore di Alessandro Buongiorno, Silvano Benedetti: “Ho avuto modo di vedere la partita contro il Napoli, nonostante la sua assenza per diverso tempo ha trovato il ritmo partita, non era facile tenere il passo di certi giocatori. L’ho visto molto preparato dal punto di vista dei primi passi, qualcosa che prima soffriva, oggi è più pronto nell’affrontare l’avversario nel breve, si vede che sta lavorando in maniera seria.

Io ho fatto il difensore, è normale che giocare a 4 ti garantisce più copertura. Ma è altrettanto vero che arrivati a certi livelli, per certi giocatori non cambia molto. Oggi è tra migliori in Italia, poi sicuramente l’esperienza non può che farlo migliorare. Acerbi ad esempio mi piace tantissimo, non sbaglia mai nulla. Ma dico anche che il difensore bravo è spesso quello che ha un filtro davanti, che gli permette di fare certi interventi senza rischiare.

Un allenatore come Conte può dare il suo contributo sia per gli attaccanti che i difensori, ma mi sembra corretto affermare che sia alla ricerca dell’equilibrio difensivo, non vuole mai farsi trovare scoperto nelle ripartenze. Scudetto? La Juve non ce la metto, credo che le 3 squadre ora al vertice si giocheranno il titolo. Sono guidate da 3 allenatori molti attenti a tutto, a non sbagliare, sarà una bella lotta fino alla fine“.