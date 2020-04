Cagni: "In base a come vanno gli allenamenti si decida di poter riprendere o meno"

L'allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà in merito ad una possibile ripresa del campionato: "Parole Spadafora? Continuano a parlare del calcio come sport di contatto. Si può fare ora, fai la parte atletica individuale. Anche quella tecnica puoi farla, a coppie o a piccoli gruppi. Forse chi lo dice non ha mai giocato. Io spero che la Germania sia un buon viatico per ripartire. Ma ha un grande vantaggio, è economicamente molto forte e può comportarsi diversamente. Nessuno ha detto che si deve a tornare a giocare domani. Riprendi ad allenarti, poi vedi come va e si decide se riprendere o meno".