Cagni lancia l'allarme: "Se vuoi vincere lo scudetto non puoi subire tutte queste reti"

Per parlare del turno infrasettimanale di campionato è stato a TMW Radio, durante Maracanà, il tecnico Gigi Cagni: "Napoli? Il dato che vedo è che ha preso troppi gol. C'è qualcosa che non funziona. Una squadra che vuole lottare per lo scudetto, non può avere una difesa che prende tutti queste reti. Vince chi prende meno gol, questo dice la Serie A".