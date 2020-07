Cagni: "Mertens è insostituibile! Osimhen? Può avere vantaggi con Dries..."

L'allenatore Gigi Cagni ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte, soffermandosi ovviamente sul Napoli di Gattuso: “Mertens è insostituibile, su questo non ho dubbi. Un attaccante giovane come Osimhen può avere solo vantaggi con Dries. Gattuso ha un vantaggio enorme: può già costruire per l’anno prossimo, non ha grossi problemi, ha vinto la Coppa Italia e sta programmando per la nuova stagione. La mentalità è fondamentale per costruire una squadra vincente, Gattuso sta lavorando su quello. La tattica viene dopo, è sempre stato così”.