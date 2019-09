Cagni: "Napoli, che qualità! Ma in fase difensiva troppi errori individuali"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gigi Cagni, allenatore, soffermandosi sui temi di casa Napoli: "Il Napoli ha grande qualità, si giocherà lo scudetto con la Juventus fino alla fine. Bisogna fare attenzione alla fase difensiva. Per vincere non ti puo permettere di prendere sette gol in due partite.



L’errore di Koulibaly? Uno come il difensore azzurro la palla la rompe, non era sufficientemente concentrato e quindi non aveva la carica agonistica dell’ultimo minuto.



Ancelotti deve tornare al 4-4-2? In attacco gli azzurri hanno qualità offensive incredibili. Nei sette gol presi ci sono troppi errori dei singoli. Il Napoli non ha difeso male, non c’entra niente il sistema di gioco. Ci sono calciatori come Koulibaly che devono migliorare in condizione fisica".