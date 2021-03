Cagni perplesso: "Sarri non si è lasciato bene con ADL, perché dovrebbe tornare?"

Gigi Cagni, allenatore, ha parlato del futuro della panchina del Napoli al quotidiano Il Roma: "Italiano è stato un mio giocatore e sta facendo cose buone. È un allenatore pronto, non so se già per il Napoli perché è un passo difficile. Sarri? Quei ritorni lì non li vedo bene. Ha fatto cose straordinarie in tre anni e tutti si aspetterebbero quel livello. Poi non si è lasciato benissimo con De Laurentiis, non ce la vedo una possibilità tanto fattibile".