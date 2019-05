Cagni: "Sarri alla Juve mi sorprenderebbe, significa che vogliono cambiare tatticamente..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gigi Cagni, allenatore: “Sarri alla Juve sorprende più di Conte all’Inter. Il Chelsea l’ho seguito quest’anno, Sarri ha dimostrato di non essere integralista e se la Juve lo prende vuol dire che cerca qualcosa di diverso sotto l’aspetto tattico. Per migliorare il Napoli serve prima di tutto un attaccante perché Milik non è un cecchino. Poi è chiaro che sulle fasce laterali di difesa e a centrocampo qualcosa il Napoli deve fare”.