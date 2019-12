Cagni su Sarri: "Allenare Napoli o Empoli non è come farlo alla Juventus"

Per dire la sua sui temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gigi Cagni, a cominciare dalla Juventus: "Sarri è stato presentato come quello che ha inventato il miglior calcio che si è visto. Allenare il Napoli o l'Empoli non è la stessa cosa rispetto alla Juve. La Juve vuole vincere e basta e si sono arrabbiati per aver perso in quel modo la Supercoppa. Non sono abituati a perdere, è nel loro dna. Il fatto che Sarri ancora non sia riuscito a far esprimere al meglio questa squadra è colpa sia del tecnico ma non solo. La condizione fisica non è colpa dei giocatori, devi fare scelte tecniche per essere competitivo in tutte le competizioni. Sarà l'anno in cui dovrà imparare Sarri, a gestire gruppi del genere".