Cagni sullo striscione: “La colpa è anche dei giocatori, non hanno personalità”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Gigi Cagni.

Napoli, tifosi che mandano un messaggio di avvertimento ai giocatori dopo il cambio con Mazzarri:

"Chi avrà scritto lo striscione? Sono sempre pochi. L'unica cosa giusta è che la colpa è anche dei giocatori. Non vedo personalità, ma non solo nel Napoli ma in tutte le squadre. Non credo che abbiano preso di petto il tecnico per dire cosa non andava".

Contro l'Atalanta c'è una speranza Osimhen. Altrimenti chi sceglierà?

"Io nel caso andrei su Simeone. Comunque se è vero che Garcia non gli ha lasciato nulla è vergognoso, per capire cosa hanno fatto. A me è capitato spesso di subentrare in stagione e non si mai le stesse cose perché la situazione è sempre diversa. Io sono sicuro che farà il 4-3-3, perché devi dargli certezze a questo gruppo e sono adatti per quello schema con cui hanno vinto. Il campionato è stato vinto sulle fasce laterali. E poi il regista è stato determinante. Garcia è stato arrogante, ha voluto cambiare troppo".