Caiazza: "A centrocampo serve un altro innesto, a livello numerico manca un uomo"

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8 il giornalista Salvatore Caiazza ha dichiarato: "A livello numerico non ci siamo a centrocampo, sono usciti Diawara e Rog ed è entrato solo Elmas. Inoltre non penso che Gaetano resterà, è un 2000 che non troverebbe posto mentre il Pordenone sta spingendo per lui" le sue parole.