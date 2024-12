Caiazza: "Conte non firma per il 4° posto? Si metta d'accordo. Quindi punta allo Scudetto?"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo Il Lunedì: "Conte non firma per traguardi minimi? Però si deve mettere d’accordo, perché quando abbiamo parlato di scudetto… Bisogna capire: allora il Napoli lotta per lo scudetto o no? Perché se non ti accontenti dell’obiettivo minimo cioè tra i primi quattro, allora devo supporte che lotti per lo scudetto. Sulla partita? Mentre a Genoa hai rischiato di subire gol nella ripresa, contro il Venezia al di là della grande giornata di Stankovic il Napoli non ha subito. Le due parate di Meret, che sono state straordinarie, sarebbero state annullate”.

