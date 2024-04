Caiazza: “Giocatori appagati. Di Lorenzo con Spalletti era un mostro, ora è uno comune”

"Il Frosinone ha fatto quattro lanci in area e ha fa fatto due gol e un rigore sbagliato, non è possibile!".

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intevenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza: "Mettiamo da parte gli errori di De Laurentiis, il peccato originale di questo Napoli. Contro il Frosinone giocatori svuotati, appagati, svogliati e senza voglia. Il Frosinone ha fatto quattro lanci in area e ha fa fatto due gol e un rigore sbagliato, non è possibile!

Senza che qualcuno si offenda e senza fare lesa maestà, purtroppo Di Lorenzo a destra ormai è diventato un giocatore comune. L’anno scorso, per tutto quello che stava succedendo e per la chimica che si era creata con Spalletti, con la fascia di capitano era diventato il mostro della fascia destra, ma anche Valeri l’ha messo in netta difficoltà".