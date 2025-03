Caiazza ironizza: "Se Conte parte, Chiavelli festeggia. E si libera Gasp..."

vedi letture

Intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì, il giornalista Salvatore Caiazza ha parlato del futuro, dell'estate e del destino dell'allenatore del Napoli: "Kvara via e com'è andato il mercato di gennaio? Ma Conte non è sceso da Marte quando è arrivato qua. Non è l'ultimo arrivato, è un furbacchione, conosce De Laurentiis, l'ambiente del calcio. Il fatto che gli allenatori sono rimasti qui massimo 2-3 anni qualcosa vorrà dire. Detto questo, e l'ho già detto, per me De Laurentiis non si strapperà i capelli se Conte dovesse andar via in estate e anzi Chiavelli festeggerà, aprirà lo champagne pensando ai 6 milioni di ingaggio al tecnico e gli altri 2-3 al suo staff di una decina di componenti, e poi ricordiamoci che si libera Gasperini...".

