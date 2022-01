Caiazza: "Koulibaly insisteva per andar via, neanche in ritiro voleva andare"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo il Martedì' su Canale 8: "Massimo rispetto per il signor Koulibaly, è il numero uno ed è legato alla maglia, ma negli ultimi due anni ha cercato ed ha insistito sempre per andare via. Oggi ha ammesso il suo amore verso Napoli, ma bisogna anche raccontare che ad un certo punto non voleva neanche andare in ritiro. Con questo non voglio dire che Koulibaly non è legato alla maglia, ma anche lui ha avuto dei ripensamenti di mercato, come quando si parlava che già aveva comprato casa a Parigi per investimenti personali. C’era la chiara possibilità che potesse andare via, non sono arrivate offerte congrue alle richieste di De Laurentiis, è rimasto e siamo estremamente felici per questo”.