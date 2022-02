Caiazza su Osimhen: "Dopo il rosso dell'andata vuole rifarsi a suon di gol"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Osimhen nella gara d’andata col Venezia dopo pochi minuti dopo dovette dire addio alla partita per una manata e l’espulsione fiscale di Aureliano, sembrava un inizio in salita per Spalletti. Ora dal primo minuto il nigeriano può rifarsi a suon di gol, visto che la mancanza dalla rete con la Salernitana l’ha fatto innervosire così tanto con Politano.

Venezia-Napoli? Venezia è sempre un ambiente molto difficile, prendere un vaporetto per arrivare allo stadio può farti deconcentrare, però credo che il Napoli in questa settimana sia concentrato al massimo.

Arbitri che parlano? Mi piace che l’arbitro Serra abbia parlato a Sky, mi auguro che si possa fare sempre. Nelle ultime stagioni il Napoli ha avuto delle difficoltà con gli arbitri, poi si dice che favori e torti si equiparano, ma io non ci sto! Il Napoli non ha avuto dei rigori netti in partite dove che poteva vincere”.