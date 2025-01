Calaiò: "Adeyemi e Garnacho perfetti per Conte, se non arriverà nessuno si arrabbierà e non poco"

Emanuele Calaiò, team manager del Savoia ed ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format 'Tutti al Var' su Sportitalia.

Questo è il vero Conte? Cosa sta dicendo davvero a De Laurentiis e Manna? "Conte è stato il vero colpo di mercato del Napoli, finora si è visto un mix: deve accettare alcune dinamiche societarie ma, come ha detto in conferenza, ha capito che bisogna migliorarsi e non peggiorarsi. Se non arriverà un'alternativa giusta a Kvaratskhelia si arrabbierà e non poco".

Timo Werner piano C per il Napoli ma con caratteristiche diverse? "Per me non serve allo scacchiere tattico. Adeyemi e Garnacho sono perfetti, anche Chiesa lo sarebbe se ci fosse la chance di prenderlo. Werner si andrebbe a mettere in una casella scomoda, in questo momento non sarebbe utile a Conte, che vuole un esterno destro con caratteristiche simili a Neres. Werner è più una sottopunta alla Raspadori. Quindi, mi chiedo: c'è il tempo per andare a prendere un'alternativa a Kvaratskhelia a gennaio?".

Napoli-Juventus: cosa può cambiare il match? "Di solito le palle inattive possono sbloccare gare difficili. La Juventus prova con il possesso e i passaggi ma il Napoli con 2-3 passaggi è in porta, si verticalizza subito. La differenza vera la fa il centrocampo: non è un'eresia dire che il centrocampo del Napoli sia tra i più forti d'Europa. Quello che fanno in fase difensiva è importante ma anche in fase offensiva, c'è il timbro in tutti i gol del Napoli, non danno riferimento, in particolare Anguissa e McTominay. Questo reparto fa la differenza".