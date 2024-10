Calaiò: "Osimhen più forte, ma avete visto cosa faceva Lukaku col Monza?"

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della differenza tra Osimhen e Lukaku: "Osimhen è più forte di Lukaku, ma evidentemente Conte ha scelto il belga perché è uomo spogliatoio, un leader. Avete visto cosa faceva col Monza? Dalla tv era chiaro, spronava sempre i compagni, li guidava. Poi non andrà in nazionale per la seconda volta, non è da tutti, è un chiaro segnale, è un giocatore che si è messo a totale disposizione dei compagni e del Napoli".