Calaiò: "Serve un difensore pronto, ho un nome su cui il Napoli potrebbe puntare"

"Darei una chance a Rafa Marin, non faccio molto affidamento su Juan Jesus!"

Emanuele Calaiò, team manager del Savoia ed ex calciatore, tra le tante, del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Tutti al Var”, format in onda ogni giovedì su Sportitalia.

"Le big quest'anno devono avere a che fare con tante gatte da pelare. Le partite sono tutte da giocare e sono spesso toste. Infortuni? Ce ne sono alcuni un po' più gravi. Il Milan è messo peggio perché escono tutti durante la partita per lesioni muscolari. Lazio e Fiorentina fanno ruotare un po' tutti, quindi anche per questo magari ci sono meno infortuni. Buongiorno? Un'alternativa vera a questo ragazzo andava presa.

Sergio Ramos per la Juventus? Adesso è fermo, al Siviglia non ha fatto una grande stagione e prende tanto d'ingaggio. Serve un difensore pronto, sia alla Juve che al Napoli, per questo penso che gli azzurri vireranno su Ismajli.

Contro il Genoa, conoscendo Conte, non credo che snaturerà il modulo e sostituirà Buongiorno con Juan Jesus. Io, personalmente, darei una chance a Rafa Marin, perché non faccio molto affidamento sul brasiliano, anche perché costringerà il Napoli a dover giocare più basso perché non ha le stesse capacità di corsa per scappare all'indietro.

Pellegrini? Speriamo possa recuperare autostima. La Roma ha una rosa importante ma non è facile entrare in campo ogni volta e prendersi i fischi.

Arbitri? Il livello si è abbassato tantissimo, forse anche grazie al fatto che il VAR li possa richiamare in caso di errore. Lancio una provocazione: magari sarà davvero l'anno dell'Atalanta? Visto che vince anche partite con episodi dubbi".