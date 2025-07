Calaiò su Beukema: “Troppo per un difensore in epoca Var, spendi tanto perché sa impostare?"

Nel corso della trasmissione “Il calcio della sera” su Kiss Kiss Napoli, l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha espresso i loro dubbi sulle trattative tra il club di De Laurentiis e il Bologna per Beukema e Ndoye: "Se per Ndoye il Bologna vuole 40mln, allora Kvara ne vale 300! Anche i soldi chiesti per comprare Beukema sono tantissimi.

Stiamo parlando di cifre troppo alte rispetto a tanti anni fa, quando c’erano i difensori seri, quelli veri, nell’epoca che non c’era neanche il Var, quindi vedevi i difensori che ti entravano in scivolata. Adesso prendi un difensore lo paghi 35mln e con il Var non può neanche fare un’entrata oppure si deve tenere le mani dietro la schiena e devi stare attento anche a come entri. Prendi un giocatore di 35 milioni perché sa impostare?”.