Calaiò: "Tutti sanno come gioca il Torino, ma Mazzarri ha sbagliato lo stesso il centravanti"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Emanulele Calaiò, ex attaccante azzurro, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Questo Napoli provoca molti interrogativi, Raspadori veniva da un periodo dov’era fiacco e poco brillante. Infatti pensavamo che a Torino giocasse Simeone.

Il Torino si sa com’è messo in campo, fa sempre uomo contro uomo. Raspadori è un tipo che lega il gioco ma sarebbe stato limitato contro la difesa granata. Non capisco perché il Cholito giochi così poco, credo che un suo utilizzo ieri sia stato tatticamente più giusto. Impossibile che una squadra come il Napoli con lo scudetto cucito sul petto giochi così male ed i risultati stentino ad arrivare”.