Calamai: “Allegri vuole dimostrare di non essere ancora da pensione. Forse ha ragione"

Calamai analizza il Napoli: Champions alla portata, dubbi sullo scudetto e giudizio su Allegri.

Luca Calamai, giornalista, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Frosinone, sottolineando i segnali positivi arrivati dalla formazione azzurra dopo la sosta per le nazionali. In particolare, Calamai ha evidenziato l'importanza del recupero di Scott McTominay e della prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, tornata al successo contro una delle rivelazioni di questo avvio di campionato.

Calamai sul Napoli: “Non credo possa puntare allo scudetto”. E su Allegri...

Il giornalista ha espresso anche il proprio giudizio sulle ambizioni stagionali del Napoli, indicando la qualificazione alla Champions League come un obiettivo alla portata degli azzurri, pur escludendoli dalla corsa al titolo. Questo il passaggio del suo editoriale: “Dal Maradona arrivano buone notizie per il mondo Napoli. E’ tornato McTominay ed è tornata la squadra di Allegri. La vittoria sulla rivelazione Frosinone non è banale. Non credo che il Napoli abbia i valori per puntare allo scudetto ma sicuramente vale un posto in zona Champions. Allegri vuole dimostrare di non essere ancora da pensione. Forse ha ragione lui”.