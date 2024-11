Calamai esalta Lukaku: "Finalmente non fa rimpiangere Osimhen!"

vedi letture

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Tuttomercatoweb.com con il suo editoriale: "Conte non ha mai avuto dubbi. Ha sempre pensato che Lukaku fosse l’uomo giusto per non far rimpiangere Osimhen. Il tecnico partenopeo ha accettato anche di iniziare il campionato senza il centravanti dei suoi sogni pur di non far saltare la pista belga. Lukaku non ha tradito il suo “maestro”. Il gol messo a segno contro una Roma che Ranieri fatica a ricostruire a certi livelli, consente al Napoli di restare solitario al comando della classifica. La squadra partenopea resta una grande favorita per lo scudetto forte anche del vantaggio di non avere distrazioni legate alle Coppe. E Lukaku è la locomotiva del gruppo Conte.

Se il Napoli era una delle grandi attese sorprende invece la marcia della Fiorentina. La Viola centra la settima vittoria consecutiva e si puntella al secondo posto. La forza della squadra di Palladino sta nell’esperienza di un fuoriclasse come De Gea, nell’entusiasmo di un gruppo con tanti calciatori in cerca di rilancio e nei gol di Kean. Moise è uno dei grandi protagonisti del torneo. Una stella ritrovata. Chissà se Giuntoli e la Juve hanno qualche rimpianto su Kean. Thiago Motta oggi avrebbe bisogno di un bomber come lui. Di una vera alternativa a un nervoso Vlahovic. La Juve ha un mese di tempo per capire quali dovranno essere le priorità del mercato invernale. Ma per vincere lo scudetto servono almeno un paio di titolari".