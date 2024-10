Callegari: "McTominay è nella media in Premier, ma in Serie A fa la differenza"

Il giornalista Mediaset, Massimo Callegari, ha risposto ad alcune domande relative alla stagione del Napoli: "Conte ha portato mentalità vincente, equilibrio difensivo, disciplina. Lukaku farà almeno venti. McTominay è un giocatore nella media in Premier che in Serie A fa la differenza. Il Napoli può migliorare nella qualità del gioco. Scudetto si può perché? Per la simbiosi e il rispetto dei ruoli tra società, allenatore, squadra e tifosi".