Calvarese sul rigore: "Conte ha ragione, tra gli arbitri non c'è una linea comune"

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Rigore per il contatto Anguissa-Dumfries? Ho notato una mancanza di tecnica nell’analizzare un episodio. Conte ha ragione quando dice quelle cose nel post gara perchè non c’è una linea comune tra gli arbitri. Dobbiamo capire che in Italia abbiamo una soglia del fallo troppo bassa e bisogna fare anche molta attenzione a come si utilizza il Var”.