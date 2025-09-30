Cambiare metodi d'allenamento? Conte replica: "Più infortuni perché con le coppe ci si allena meno"

vedi letture

Visti i tanti infortuni, cambierà le metodologie di allenamento? Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions tra Napoli e Sporting Lisbona, il tecnico azzurro Antonio Conte ha risposto così a questa domanda: "Se analizzi bene, tutte le squadre con le coppe europee è inevitabile avere più infortuni perché giochi di più mentre gli allenamenti sono sempre di meno. Giocare spesso sottopone i muscoli ad uno stress e non ti alleni, è l'inverso a mio avviso.

E' il non allenarsi come servirebbe che può portarti alle problematiche, ma fa parte del gioco, poi se arrivano tutte in un settore diventa più difficile da gestire. Rrahmani ha avuto un infortunio in nazionale, poi Buongiorno e mancano due centrali, affaticamento per Spinazzola che ora le sta giocando tutte, sommato a Olivera e Mazzocchi ed Marianucci non sono in lista e ne abbiamo solo due al centro e abbiamo per fortuna reintegrato Gutierrez che era fermo".