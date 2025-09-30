Schwoch: “Col Milan sbagliato approccio, il Napoli ha un problema fondamentale"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Milan-Napoli? Il Napoli ha sbagliato approccio e mi ha sorpreso, ha pagato la difesa non titolare anche se non hanno colpe i ragazzi. Mi ha sorpreso il cambio di McTominay che poteva essere molto pericoloso”.

Sui problemi in attacco: “Il Napoli ha un problema fondamentale, non può giocare con questo modulo e questi giocatori, vediamo i problemi di Hojlund e De Bruyne e Kevin non può giocare li, il Napoli deve cambiare modo di giocare, se quei 4 devono giocare tutti e a quel punto bisogna fare il 5-3-2. Giochi con 3 difensori, con Spinazzola e Di Lorenzo, i tre centrocampisti dell’anno scorso e in attacco De Bruyne e il centravanti”.

Su Marianucci: “A lui gli si può imputare solo una cosa ed infatti quando scivoli devi essere sicuro di prendere la palla, è l’unica cosa che puoi prendere”.

Su Ferlaino: “Ho visto piangere Ferlaino nell’ultimo anno, lui era davvero tifoso del Napoli”.