La bordata di Juan Jesus: "Diamo fastidio a molti, avete visto le esultanze del Milan?"

Il difensore del Napoli Juan Jesus, nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida Champions contro lo Sporting Lisbona, è tornato sul ko contro il Milan soffermandosi sulle esultanze dei rossoneri: "Siamo a settembre, vedo polemiche, c'è aspettativa e vorrebbero tutte vittorie, io me lo auguro, in tutte le competizioni.

Siamo la squadra da battere, vedete il Milan come esulta a fine partita, significa che abbiamo dato fastidio ad un po' di gente, mi sta bene, abbiamo mentalità ed esperienza anche con De Bruyne. Purtroppo Lukaku è fuori, ma c'è Di Lorenzo, altri, e continuiamo il nostro percorso. Diamo fastidio e continueremo a darlo".